ترامب يعلن "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن دولًا من مختلف أنحاء العالم، معظمها غير منخرط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، رغم "أنها لا علاقة لها إطلاقًا" بما يجري، واصفًا إياها بأنها "أطراف محايدة وبريئة".

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت هذه الدول بأنها ستعمل على إرشاد سفنها للخروج بأمان من الممرات المائية المقيّدة، بما يتيح لها استئناف أعمالها "بحرية وكفاءة".

 
 


