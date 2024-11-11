ترامب يعيد توم هومان لتولي منصب "قيصر الحدود"

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لشركة آي سي إي والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب وسيكون مسؤولا عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)".
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعود هومان إلى إدارة ترامب الثانية في دور له صلة بالحدود.
وبالإضافة إلى إشرافه على الحدود الجنوبية والشمالية والأمن البحري والجوي، قال ترامب إن هومان "سيتولى أيضا مهمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وهو جزء أساسي من برنامجه.
وأضاف أنه "ليس لديه شك" في أن هومان "سيقوم بعمل رائع وطال انتظاره".
سكاي نيوز
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