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ترامب يعيد توم هومان لتولي منصب "قيصر الحدود"

المدير السابق لإنفاذ قوانين الهجرة توم هومان
المدير السابق لإنفاذ قوانين الهجرة توم هومان
الإثنين، 11-11-2024 08:27 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيعيد توم هومان، المدير السابق لإنفاذ قوانين الهجرة، ليشغل منصب "قيصر الحدود" في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لشركة آي سي إي والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب وسيكون مسؤولا عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)".

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعود هومان إلى إدارة ترامب الثانية في دور له صلة بالحدود.

وبالإضافة إلى إشرافه على الحدود الجنوبية والشمالية والأمن البحري والجوي، قال ترامب إن هومان "سيتولى أيضا مهمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم"، وهو جزء أساسي من برنامجه.

وأضاف أنه "ليس لديه شك" في أن هومان "سيقوم بعمل رائع وطال انتظاره".

سكاي نيوز
 
gnews

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المدير السابق لإنفاذ قوانين الهجرة توم هومان

عربي ودولي ترامب يعيد توم هومان لتولي منصب "قيصر الحدود"



 


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