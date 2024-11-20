ترامب يعين ليندا ماكماهون بمنصب وزير التعليم

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين ليندا مكماهون الرئيسة السابقة لإدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية خلال ولايته الأولى كرئيس للدولة، في منصب وزير التعليم.



وقال ترامب في بيان نشره فريقه الانتقالي يوم الثلاثاء: "يشرفني أن أعلن أن ليندا مكماهون، الرئيسة السابقة لإدارة الأعمال الصغيرة، ستتولى منصب وزيرة التعليم الأمريكية"، معربا عن ثقته الكاملة بأن مكماهون ستمنح الأمريكيين "فرصة لما أسماه "اتخاذ القرار الأفضل بشأن تعليم أطفالهم".

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وأكد ترامب أن "ليندا ستستخدم عقودا من خبرتها وفهمها العميق للتعليم والأعمال، لمساعدة الأجيال القادمة من الطلاب والعمال الأمريكيين، وجعل التعليم في أمريكا بالمرتبة الأولى عالميا".



ودرست مكماهون في جامعة شرق كارولينا، وكانت عضوا في مجلس التعليم لولاية كونيتيكت لمدة عامين، وهي تمتلك خبرة واسعة كمستشارة في مجال الأعمال، وسبق أن ترأست شركة World Wrestling Entertainment الأمريكية.



بالإضافة إلى ذلك، قادت إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2017 إلى 2019، وباتت حاليا تعتبر واحدة من قادة الفريق الانتقالي لترامب.



ووفقا لشبكة CNN، لم يستبعد المقربون من ترامب إمكانية تولي مكماهون وزارة التجارة، إلا أن الرئيس المنتخب التف على جميع التوقعت وعين المستثمر والملياردير هوارد لاتنيك لهذا المنصب.