ترامب يعين مسعد بولس مستشارا للشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، تعيين رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق الأوسط، ليتولى بذلك فرد جديد من العائلة منصبا رئيسا في الإدارة، بحسب واشنطن تايمز .

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وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال "أنا فخور بأن أعلن أن مسعد بولس سيتولى منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والشرق أوسطية"، ويمنح هذا التعيين بولس، وهو حمو تيفاني ابنة ترامب، منصبا رفيعا في البيت الأبيض.