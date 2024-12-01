ترامب يعين مسعد بولس مستشارا للشرق الأوسط

وجاء في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال "أنا فخور بأن أعلن أن مسعد بولس سيتولى منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والشرق أوسطية"، ويمنح هذا التعيين بولس، وهو حمو تيفاني ابنة ترامب، منصبا رفيعا في البيت الأبيض.
وبولس، قطب صناعة السيارات، هو صهر ترامب، حيث تزوج ابنه مايكل من الابنة الصغرى تيفاني ترامب.
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