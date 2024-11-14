ترامب يفكر في تعيين محاميه تود بلانش نائبا لوزير العدل

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الوكيل الإخباري- يفكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بجدية في تعيين محاميه الرئيسي تود بلانش ليشغل منصب نائب المدعي العام، وهو ثاني أعلى منصب بوزارة العدل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. اضافة اعلان





ومثل بلانش ترامب خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ودافع عنه خلال محاكمته الجنائية في مانهاتن في وقت سابق من هذا العام، وقد أصبح قريبا من الرئيس المنتخب في تلك الفترة الزمنية.



ونظرا لقربه وثقة ترامب به، كان من المتوقع على نطاق واسع داخل الدائرة الداخلية لترامب أنه إذا فاز، فمن المرجح أن يتبعه بلانش في الحكومة الفيدرالية.



لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن أحد الأشخاص المطلعين على الأمر أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الشأن.



وإذا تم ترشيحه بالفعل، فسوف يحتاج بلانش إلى موافقة من مجلس الشيوخ قبل المساعدة في إدارة الوزارة التي تعد واحدة من أكثر الوزارات أولوية لدى ترامب.



وأمس الأربعاء، أعلن ترامب أنه اختار النائب عن ولاية فلوريدا مات غيتز كمرشح لمنصب المدعي العام، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى معركة تأكيد صعبة حتى في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.



