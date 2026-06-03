ترامب يقترح ترشح فانس وروبيو معا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ولم يبدِ أي من فانس أو روبيو بعد اهتماما بخلافة ترامب عبر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لكن يتكرر سؤال في أوساط اليمين حول من سيحظى بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة قبل عامين من بدء الانتخابات التمهيدية.
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