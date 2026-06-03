ترامب يقترح ترشح فانس وروبيو معا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بودكاست بُثّ الأربعاء أنّ ترشّح نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو معا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2028 سيجعلهما "لا يهزمان"، في وقت تتبلور فيه ملامح منافسة محتملة بينهما على البيت الأبيض.

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ولم يبدِ أي من فانس أو روبيو بعد اهتماما بخلافة ترامب عبر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.