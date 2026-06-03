الأربعاء 2026-06-03 11:47 م

ترامب يقترح ترشح فانس وروبيو معا في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأربعاء، 03-06-2026 11:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بودكاست بُثّ الأربعاء أنّ ترشّح نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو معا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2028 سيجعلهما "لا يهزمان"، في وقت تتبلور فيه ملامح منافسة محتملة بينهما على البيت الأبيض.

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ولم يبدِ أي من فانس أو روبيو بعد اهتماما بخلافة ترامب عبر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.


لكن يتكرر سؤال في أوساط اليمين حول من سيحظى بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة قبل عامين من بدء الانتخابات التمهيدية.

 
 


gnews

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