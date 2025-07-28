ترامب يقلّص المهلة التي منحها لبوتين لوقف الحرب

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت خلال الليل أكثر من 300 طائرة مسيّرة وأربعة صواريخ كروز وثلاثة صواريخ باليستية.
وكان ترامب قد قال قبل أسبوعين إنه سيفرض "رسومًا جمركية قاسية" على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول أوائل سبتمبر/أيلول، حيث أعرب عن استيائه من بوتين بسبب قصف المدن الأوكرانية، وسط محاولات الرئيس الجمهوري لوقف القتال.
وقال ترامب إنه سيمنح بوتين 10 إلى 12 يومًا اعتبارًا من اليوم الاثنين، مما يعني أنه يريد أن تحقق جهود السلام تقدمًا بحلول 7 وحتى 9 أغسطس، وتتضمّن الخطة عقوبات محتملة ورسومًا جمركية ثانوية تستهدف شركاء روسيا التجاريين. وأشار إلى أن الإعلان الرسمي سيأتي في وقت لاحق اليوم الاثنين أو غدًا الثلاثاء.
وعن الجدول الزمني الأقصر، قال ترامب: "لا يوجد سبب للانتظار. نحن لا نرى أي تقدم".
وقال ترامب خلال زيارة إلى اسكتلندا إنه يتعيّن على بوتين أن "يبرم اتفاقًا. الكثير من الناس يموتون".
ولم يصدر ردّ فوري من روسيا.
وكرّر ترامب انتقاده لبوتين بسبب حديثه عن إنهاء الحرب مع الاستمرار في قصف المدنيين الأوكرانيين.
وقال: "وأنا أقول، ليست هذه الطريقة للقيام بذلك. أنا أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين".
وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي حول اجتماع محتمل مع الزعيم الروسي، قال ترامب: "لم أعد مهتمًا بالحديث".
سكاي نيوز
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