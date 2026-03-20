ترامب يقول إنه لن ينشر قوات في إيران

الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنّه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكف عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران.

وقال ترامب، ردا على سؤال لصحافي في المكتب البيضوي خلال لقائه رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، "نعم، هذا صحيح. أبلغته (وجوب) عدم القيام بذلك ولن يفعل هذا الأمر بعد الآن".