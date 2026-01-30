الجمعة 2026-01-30 09:59 ص

ترامب يقول إنه ينوي التحدث إلى إيران والبنتاغون يتأهب

الجمعة، 30-01-2026 08:52 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران رغم إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية إلى الشرق الأوسط وقول وزير الدفاع بيت هجسيث إن الجيش متأهب لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس.اضافة اعلان


وفي حديثه للصحفيين، لم يذكر ترامب تفاصيل عن طبيعة أو موعد المحادثات، ولم يوضح من سيقود المفاوضات من جانب واشنطن.

وقال ترامب عندما سئل عن احتمال إجراء محادثات مع طهران "نعم، أنا أعتزم ذلك. لدينا الكثير من السفن الكبيرة والقوية جدا المتجهة إلى إيران حاليا، وسيكون من الرائع ألا نضطر إلى استخدامها".

ويقول مسؤولون أميركيون إن ترامب يدرس خياراته، لكنه لم يحسم أمره بعد بشأن توجيه ضربة لإيران. وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية على احتجاجات عمت أرجاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل إذا استمرت إيران في قتل المتظاهرين. إلا أن الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية المتردية والقمع السياسي تراجعت حدتها.

وتوعد ترامب أيضا بالتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي بعد الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية والأميركية في يونيو حزيران على منشآت نووية رئيسية.
 
 


