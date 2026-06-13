ترامب يقول إن ضربة أميركية قتلت زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية قُتل في عملية عسكرية نُفذت بالتنسيق مع فنزويلا.

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