السبت 2026-06-13 11:46 ص

ترامب يقول إن ضربة أميركية قتلت زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
السبت، 13-06-2026 09:13 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية قُتل في عملية عسكرية نُفذت بالتنسيق مع فنزويلا.

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وقال ترامب على منصته تروث سوشال "نفذت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على نينو غيريرو، زعيم ترين دي أراغوا"، موضحا أن العملية نفّذت "بتنسيق وثيق" مع فنزويلا.

 
 


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