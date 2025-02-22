ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة

الوكيل الإخباري- أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجنرال سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، من منصبه أمس الجمعة.

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وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "أود أن أشكر الجنرال تشارلز (سي كيو براون) على خدمته لبلدنا على مدى أكثر من 40 عاما، بما في ذلك كرئيسنا الحالي لهيئة الأركان المشتركة، إنه رجل نبيل وقائد بارز، وأتمنى له ولعائلته مستقبلا عظيما".



ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن إقالة الجنرال براون تعكس إصرار ترامب على أن قيادة الجيش "باتت مهووسة بقضايا التنوع والاندماج، وفقدت تركيزها على دورها الأساسي كقوة قتالية لحماية البلاد".



ومن المتوقع أن ترسل الإطاحة ببراون، وهو ثاني جنرال أسود يعمل كرئيس لهيئة الأركان، موجات صدمة عبر وزارة الدفاع (البنتاغون).



وشغل الجنرال براون، الطيار المقاتل، منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة لمدة 16 شهر، قاد خلالها الجيش الأمريكي في ظل تحديات أمنية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط.

وأشار ترامب إلى أنه يرشح اللفتنانت جنرال دان "رازين" كاين، ليكون الرئيس التالي، وكاين هو طيار لمقاتلة "اف-16" انخرط في الخدمة الفعلية وفي الحرس الوطني، وعمل في الآونة الأخيرة كمدير مشارك للشؤون العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية، وفقا لسيرته العسكرية الرسمية.



وتشمل الخدمة العسكرية لكاين أدوارا قتالية في العراق والمشاركة في عمليات خاصة ومناصب داخل بعض البرامج السرية في البنتاغون. ومع ذلك، فإنها ليست ضمن المهام الرئيسية التي تم تحديدها في القانون كشروط مسبقة لمن يشغل وظيفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلا أنه يحق للرئيس ترامب أن يستثني المرشح من هذه الشروط "لتحقيق المصلحة الوطنية".