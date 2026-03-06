ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إحدى مهندسات سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

اضافة اعلان