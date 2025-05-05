ترامب يكرر رغبته في ضم كندا ويستبعد استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك

وفي مقابلة على قناة NBC، قال إنه لا يزال مهتمًا بضم كندا، إلا أنه لا يضعها في نفس الفئة مع غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك، والتي اقترح ترامب مرارًا أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى ضمها لأسباب تتعلق بالأمن القومي والدولي.
وعندما سُئل عمّا إذا كان يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على كندا، قال ترامب: "أعتقد أننا لن نصل إلى تلك المرحلة أبدًا. قد يحدث أمر ما مع غرينلاند، وسأكون صريحًا، نحن نحتاج إليها من أجل الأمن القومي"، مضيفًا: "لكن لا أرى أن هذا سيحدث مع كندا، فقط لا أراه، ويجب أن أكون صادقًا معك".
وقد شهدت العلاقات بين كندا والولايات المتحدة توترًا متصاعدًا منذ أن هدّد ترامب كندا برسوم جمركية باهظة.
وخلال عشاء أُقيم في نوفمبر الماضي بفلوريدا مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، صعّد ترامب من لهجته واقترح أن تتخلى كندا عن سيادتها وتنضم إلى الولايات المتحدة. كما سخر من ترودو على وسائل التواصل الاجتماعي واصفًا إياه بـ"حاكم" ما سماه "الولاية العظيمة كندا".
وفي مطلع يناير، أعلن ترودو، الذي كان يواجه ضغوطًا من حزبه بسبب تراجع شعبيته، عن نيته مغادرة منصبه. ومع ذلك، فرض ترامب بالفعل الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن السبب هو مكافحة تهريب الفنتانيل والمخدرات. وشملت هذه الرسوم فرض ضريبة بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل قوية داخل كندا، حيث بدأت حملات لمقاطعة السلع الأمريكية، وساهمت تلك التطورات في فوز مارك كارني، المرشح الليبرالي، برئاسة الوزراء في الانتخابات التي جرت في 28 أبريل. وفي خطاب حماسي، أكد كارني أن الولايات المتحدة لن تنجح في الاستيلاء على كندا، داعيًا الكنديين للدفاع عن مصالح بلادهم.
وقد أعلن كارني عن لقائه المرتقب مع ترامب في البيت الأبيض في السادس من مايو. وأكد ترامب أن كارني "رجل لطيف"، مضيفًا أنه اتصل به لتهنئته بالفوز، واصفًا الانتصار بأنه "متقارب جدًا"، وأن غياب الأغلبية سيجعل مهمة إدارة الحكومة "أكثر تعقيدًا" بالنسبة لكارني، لكنه رغم ذلك "حقق الفوز".
وأشار ترامب إلى أنه ينوي إثارة موضوع ضم كندا خلال اجتماعه مع كارني. وقال: "إذا نظرت إلى الخريطة، إلى الجغرافيا... أنا في الأساس رجل عقارات. عندما أنظر إلى تلك المنطقة دون الخط المصطنع الذي رُسم بمسطرة قبل سنوات طويلة – إنه مجرد خط مستقيم – يا لها من دولة جميلة ستكون. ستكون دولة رائعة".
روسيا اليوم
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