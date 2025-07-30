ترامب يكشف عن إعجاب زوجته ميلانيا بالرئيس بوتين

وأضاف ترامب في حديثه للصحفية ميراندا ديفين من صحيفة "نيويورك بوست": "نحن نعرف بوتين، هي معجبة به".
وأشار إلى أن محادثاته الهاتفية مع بوتين "كانت رائعة" وكان واثقا ثلاث أو أربع مرات من التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "الغارديان" أن السيدة الأولى الأمريكية ساهمت في تغيير موقف زوجها تجاه بوتين.
وكان ترامب بنفسه قد ألمح في وقت سابق، إلى أنها لعبت دورا في تغيير موقفه الودي تجاه الرئيس بوتين.
-
أخبار متعلقة
-
انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة الدولي.. وبيان عاجل للسلطات
-
تضرر أكثر من 50 شقة في هجوم أوكراني بالمسيرات على مقاطعة روستوف
-
مؤتمر حل الدولتين: الاتفاق على إطار زمني لتحقيق دولة فلسطينية بـ15 شهراً
-
السعودية ترحب بموقف بريطانيا الساعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
ترحيب فرنسي بإعلان بريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
أميركا تضغط على لبنان لإصدار قرار حكومي بنزع سلاح حزب الله
-
سياسي أمريكي مخضرم: حان الوقت لتعلن روسيا النصر في أوكرانيا
-
صاروخ يُطلق من اليمن وصفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب