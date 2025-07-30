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ترامب يكشف عن إعجاب زوجته ميلانيا بالرئيس بوتين

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-07-2025 12:20 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب معجبة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفية ميراندا ديفين من صحيفة "نيويورك بوست": "نحن نعرف بوتين، هي معجبة به".

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وأشار إلى أن محادثاته الهاتفية مع بوتين "كانت رائعة" وكان واثقا ثلاث أو أربع مرات من التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا.


وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "الغارديان" أن السيدة الأولى الأمريكية ساهمت في تغيير موقف زوجها تجاه بوتين.


وكان ترامب بنفسه قد ألمح في وقت سابق، إلى أنها لعبت دورا في تغيير موقفه الودي تجاه الرئيس بوتين.

 

RT

 
 
gnews

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