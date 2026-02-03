ترامب يلتقي الرئيس الكولومبي بيترو في البيت الأبيض

الوكيل الإخباري- التقى الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في البيت الأبيض، في إطار مباحثات تناولت عددا من القضايا، بحسب ما نشر البيت البيض.

ويعد ذلك أول لقاء مباشر بين ترامب وبيترو اللذين تبادلا الاتهامات اللفظية لأشهر عدة.