ترامب يلتقي عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الاجتماع الذي سيعقد في فورت براغ في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) مع أفراد القوات الخاصة وعائلات العسكريين.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير خلال تجمع حاشد، وصف الرئيس الأميركي عملية القبض على نيكولاس مادورو، المسجون الآن في الولايات المتحدة، بأنها "واحدة من أروع وأسرع وأكثر العمليات العسكرية فتكا" التي "شهدناها على الإطلاق".
وقال "دخلنا قاعدة عسكرية كبيرة وقوية للغاية برفقة مجموعة من الوطنيين الموهوبين بشكل لا يصدق والذين يحبون بلدنا".
