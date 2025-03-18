ترامب يلغي حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن

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الوكيل الإخباري- ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وآشلي بايدن، نجلي الرئيس السابق جو بايدن. اضافة اعلان





وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "استمتع هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية لفترة طويلة، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة".



وأضاف ترامب "يرجى العلم أنه من الآن فصاعدا، لن يحظى هانتر بايدن بحماية جهاز الخدمة السرية. وبالمثل، ستُحذف آشلي بايدن، التي لديها 13 من أعضاء الجهاز (يوفرون لها الحماية)، من القائمة".