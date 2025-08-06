ترامب يلمح إلى احتمال توقيف مشرعين ديمقراطيين "فروا" من تكساس

الوكيل الإخباري- أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) باعتقال أعضاء ديمقراطيين في مجلس نواب ولاية تكساس.

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