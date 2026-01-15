ترامب يلوم زيلنسكي في جمود جهود إنهاء الحرب الأوكرانية

05:37 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن زيلنسكي هو العائق الرئيسي أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات. اضافة اعلان





وأضاف ترامب، الذي يحاول جاهدا منذ توليه الرئاسة العام الماضي إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بعدما تفاخر خلال حملته الانتخابية بأنه يستطيع إنهاءها في يوم واحد، أن بوتين "مستعد لإبرام اتفاق".



وردا على سؤال عن سبب التأخير، قال ترامب "زيلنسكي".



وتابع "علينا أن نجعل الرئيس زيلنسكي يوافق على ذلك".

