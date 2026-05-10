ترامب ينتظر الرد الإيراني دون تعليق

05:33 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه يتوقع من طهران قريبا جدا ردا بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. اضافة اعلان





وأوضح في تصريح لقناة "إل سي آي" الفرنسية، أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق، مضيفا "سنرى ذلك قريبا".



وفي تصريح منفصل، أعرب الرئيس الأمريكي لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية عن عدم رغبته "حاليا" في التعليق على الرد الإيراني بشأن المقترح الأمريكي.





