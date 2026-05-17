ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي ويعلق: هدوء ما قبل العاصفة

الأحد، 17-05-2026 12:22 ص
الوكيل الإخباري-   نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة على منصة "تروث سوشيال" تظهر سفنا حربية وسط بحر هائج وأمواج عاتية أرفقها بعبارة "هدوء ما قبل العاصفة".اضافة اعلان


وألمح الرئيس دونالد ترامب عبر منشوره عبر منصته "تروث سوشال"، إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران.

وفي الصورة التي نشرها ظهر ترامب وخلفه عاصفة كبيرة وسفن حربية.

كما نشر ترامب صورة أخرى للقوات الجو فضائية، حيث ظهر وهو يضغط على أزرار حمراء وفي الخلفية عدة صواريخ تنطلق نحو وجهتها.

وحذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران من تداعيات فشل التوصل إلى اتفاق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن طهران ستمُر بوقت عصيب للغاية إذا تعثرت المفاوضات الجارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق معها.

وأوضح لقناة "بي إف إم" الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، وأشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق.

وشدد في تصريحاته على أن "من الأفضل لإيران أن تبرم اتفاقا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي وسط استمرار التوترات المرتبطة بالملف النووي الإيراني وأزمة مضيق هرمز إلى جانب انقسام داخل الإدارة الأمريكية بين دعاة الحل الدبلوماسي وأنصار التصعيد العسكري ضد طهران.

وتواصل واشنطن التأكيد على أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية وعسكرية متزايدة على إيران.


