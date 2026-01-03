ترامب ينشر صورة للرئيس مادورو وهو معتقل

السبت 2026-01-03 08:10 م

السبت، 03-01-2026 07:35 م
الوكيل الإخباري-   نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو معتقل من قبل القوات الأمريكية ومتواجد على متن "يو إس إس إيو جيما".اضافة اعلان


وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت أنه قد تم اعتقال مادورو وزوجته من قبل قوات أمريكية خاصة داخل الأراضي الفنزويلية .


Image1_120263193520268186371.jpg
 
 


