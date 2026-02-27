ترامب ينظر في "سيطرة سلمية" على كوبا

وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس إن "الحكومة الكوبية تتحدث إلينا ولديهم مشاكل هائلة كما تعلمون".
-
أخبار متعلقة
-
وكالة الطاقة الذرية: محادثات تقنية في فيينا الأسبوع المقبل بشأن البرنامج النووي الإيراني
-
مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة
-
غوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان
-
مفوض حقوق الإنسان يحذر من تصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء
-
ترامب: لم أتخذ قرارًا بشأن إيران حتى الآن
-
واشنطن تدعو موظفيها "غير الأساسيين" لمغادرة إسرائيل وسط تهديد ترامب بضرب إيران
-
فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية
-
روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين