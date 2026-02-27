السبت 2026-02-28 12:48 ص

ترامب ينظر في "سيطرة سلمية" على كوبا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الجمعة، 27-02-2026 11:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أنه ينظر في "السيطرة في شكل سلمي" على كوبا من دون أن يوضح تفاصيل عملية مماثلة، في وقت تواصل واشنطن ضغوطها على قادة الجزيرة الشيوعية.

اضافة اعلان


وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تكساس إن "الحكومة الكوبية تتحدث إلينا ولديهم مشاكل هائلة كما تعلمون".

 
 


