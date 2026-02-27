ترامب ينظر في "سيطرة سلمية" على كوبا

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، أنه ينظر في "السيطرة في شكل سلمي" على كوبا من دون أن يوضح تفاصيل عملية مماثلة، في وقت تواصل واشنطن ضغوطها على قادة الجزيرة الشيوعية.

اضافة اعلان