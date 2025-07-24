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ترامب ينفي رغبته في "تدمير" شركات ماسك

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أرشيفية
 
الخميس، 24-07-2025 07:35 م

الوكيل الإخباري - نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي رغبة في الإضرار بأعمال الملياردير إيلون ماسك، وسط تساؤلات حول ما إذا كان يدعم عمل الوكالات الفيدرالية مع شركات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "يصرح الجميع بأنني سأُدمّر شركات إيلون ماسك بسحب بعض إن لم يكن كل، الدعم المالي الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأمريكية".

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وأضاف ترامب: "هذا غير صحيح، أريد أن يزدهر إيلون وجميع الشركات داخل بلدنا، كما لم يفعلوا من قبل".


وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "كلما كان أداء الشركات أفضل كان أداء الولايات المتحدة الأمريكية أجود، وهذا جيد لنا جميعا".


وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسية كل يوم، مشددا على أنه يريد أن يبقي الأمور على هذا النحو والحفاظ على هذا النجاح.

 

RT

 
 
gnews

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