الخميس 2026-06-18 07:07 م

ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعدّهم "غيارى" و"أغبياء"

ل
أرشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 06:16 م

الوكيل الإخباري- هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، منتقدي التفاهم الذي وقعه مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والذين رأوا فيه أفضلية لصالح إيران.

اضافة اعلان


وكتب ترامب على منصة تروث سوشال إن "هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسيا بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم غيارى، أو أشخاص سيئون، أو حمقى".


ووقع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.


ووقّع ترامب مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.


وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن إجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.


وبحسب نص التفاهم، جددت طهران تعهدها بعدم السعي لحيازة أو تطوير أسلحة نووية، على أن يبحث الطرفان الملف النووي لإيران في إطار المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي.


وبحسب المذكرة، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على "تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين... على أن يكون الحد الأدنى من الآلية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مركز زها الثقافي ينفذ مبادرة لتعزيز سلامة الأطفال في محيط المدارس

ل

أخبار محلية رئاسة الوزراء تعقد ورشة تعريفية للأمناء العامين حول الإطار الوطني للرخص القطاعية

ب

كأس العالم مونديال 2026: غياب نيمار عن مواجهة هايتي

ب

أخبار محلية الهيئة الخيرية الهاشمية: الاحتلال يواصل إعاقة وصول المساعدات إلى قطاع غزة

ل

عربي ودولي ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعدّهم "غيارى" و"أغبياء"

ب

أخبار محلية الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

ب

عربي ودولي رئيس وزراء باكستان يرجئ زيارته إلى سويسرا بعد توقيع التفاهم الأميركي الإيراني عن بُعد

ب

أخبار محلية اختتام أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان



 
 






الأكثر مشاهدة

 