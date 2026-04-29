ترامب يهدد إيران حاملا البندقية: لن أكون لطيفا أكثر بعد اليوم

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" رسما له وهو يحمل بندقية مع خلفية توثق انفجارات ناجمة عن قصف ومكتوب عليها عبارة تهديد ملطفة وتعليق على عدم الاتفاق مع إيران.





وكتب الرئيس الأمريكي في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إيران لا تستطيع ترتيب أمورها. لا يعرفون كيف يوقعون على اتفاق غير نووي. من الأفضل أن يصبحوا أذكياء قريبا!".



وجاء ذلك في ظل حالة الجمود التي تشهدها مسألة التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وبقاء الحالة معلقة على مقترحات وإطار اتفاق لم يأخذ شكله النهائي بعد بمشاركة ووساطة دول إقليمية.