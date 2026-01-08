ترامب يهدد السلطات الإيرانية بضربة ماحقة إذا حدث هذا الأمر .. ما هو ؟

وهدد ترامب مجددًا باتخاذ إجراءات ضد إيران إذا حاولت قمع المظاهرات المناهضة للحكومة بالقوة، مشيرًا إلى أنه إذا قُتل أي متظاهر، فإن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية جدًا لإيران وستجعلها تدفع الثمن باهظًا، وادعى ترامب أن الوفيات التي شهدناها حتى الآن ناجمة عن مشاكل في السيطرة على الحشود وحالات تدافع، وليست نتيجة أعمال قوات الأمن الإيرانية.
وقال ترامب في مقابلة مع المذيع الإذاعي هيو هيويت: "لقد أوضحت لهم أنه إذا بدأوا بقتل الناس.. إذا فعلوا ذلك، فسوف نضربهم بقوة شديدة".
وأشار ترامب أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في إيران.
قبل أيام، كتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social أن الجانب الأمريكي مستعد "لتقديم المساعدة" للمتظاهرين في إيران إذا أطلقت سلطات البلاد النار عليهم.
وقال ترامب: "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بوحشية، كما هو معتاد منها، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لنجدتهم. نحن مستعدون ومسلحون بالكامل".
في غضون ذلك، أفاد موقع Axios في 31 ديسمبر 2025 بأن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا إمكانية شنّ ضربات على إيران عام 2026 خلال اجتماع في فلوريدا.
ووفقًا لمصدر الموقع، من المرجح أن يدعم الرئيس الأمريكي مثل هذه الضربات إذا اعتقدت الولايات المتحدة أن إيران تتخذ خطوات ملموسة لاستئناف برنامجها النووي. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات محددة بشأن توقيت أو معايير هذه الضربات.
بدأت الاحتجاجات في إيران في 28 ديسمبر في السوق الرئيسية بطهران. في البداية، شارك فيها أصحاب المتاجر وطلاب من عدة جامعات إيرانية، معبرين عن استيائهم من تصرفات الحكومة وسط انخفاض حاد في قيمة العملة وارتفاع كبير في الأسعار، حيث انخفض الريال في ذلك اليوم إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 1.45 مليون ريال للدولار. ثم امتدت الاحتجاجات إلى مدن في جميع أنحاء البلاد. وذكرت صحيفة الغارديان أن هذه الاحتجاجات كانت الأكبر منذ ثلاث سنوات.
روسيا اليوم
