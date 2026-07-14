الثلاثاء 2026-07-14 01:22 ص

ترامب يهدد بتدمير حصن إيران النووي

ترامب يهدد بتدمير حصن إيران النووي
ترامب يهدد بتدمير حصن إيران النووي
 
الثلاثاء، 14-07-2026 12:23 ص
الوكيل الإخباري-  قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستدمر المنشأة النووية الإيرانية تحت جبل بيكاكس، متوعدا بمواصلة توجيه ضربات قوية لإيران، في أحدث تصعيد للخطاب الأميركي وسط المواجهة العسكرية المتصاعدة بين واشنطن وطهران.اضافة اعلان


وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج "هيو هيويت شو": "سنقضي على بيكاكس ماونتن. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".

وأضاف أن واشنطن تراقب الموقع عن كثب، زاعما عدم رصد أي نشاط فيه، وقال: "في كل مرة نسمع عنه نفجره وعلى الأرجح سنوجه له ضربة في وقت قريب نسبيا".

ويقع موقع "بيكاكس ماونتن" قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، ويعد من أكثر المواقع النووية الإيرانية تحصينا، إذ يضم مجمعين من الأنفاق المحفورة في عمق الجبل، ويعتقد خبراء أنهما صُمما لتحمل أقوى القنابل الخارقة للتحصينات.

 وفي تصعيد مواز، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران في الخليج، مؤكدا أن واشنطن ستضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة، وقال: "سنضربهم بقوة شديدة الليلة، وسنضربهم بقوة غدا، وليس هناك أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك".

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية انتهاء موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران، في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران الهجمات العسكرية والاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة.
 
 


gnews

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