ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اشتكي فيه من معدلات الجريمة في واشنطن العاصمة "يجب تغيير القانون هناك لمحاكمة هؤلاء القاصرين كبالغين وسجنهم لفترة طويلة بدءا من سن 14 عاما".
وأضاف "إذا لم تحسن العاصمة إدارة شؤونها، فلن يكون أمامنا خيار سوى بسط السيطرة الاتحادية على المدينة".
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل
-
ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي
-
مسؤولون: ترامب يخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في غزة
-
جلسة عن فلسطين بمجلس الأمن الدولي
-
لبنان: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح نهاية العام الحالي
-
الإمارات تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد
-
رئيسة المكسيك: رفضنا طلب ترامب نشر قوات أمريكية على أراضينا
-
تطورات قضية مقتل الطالب السعودي في مدينة كامبريدج البريطانية