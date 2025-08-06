الأربعاء 2025-08-06 02:12 ص
 

ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 06-08-2025 12:52 ص
الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الاتحادية يمكن أن تسيطر على واشنطن العاصمة إذا "لم تحسن إدارة شؤونها".اضافة اعلان


وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اشتكي فيه من معدلات الجريمة في واشنطن العاصمة "يجب تغيير القانون هناك لمحاكمة هؤلاء القاصرين كبالغين وسجنهم لفترة طويلة بدءا من سن 14 عاما".

وأضاف "إذا لم تحسن العاصمة إدارة شؤونها، فلن يكون أمامنا خيار سوى بسط السيطرة الاتحادية على المدينة".

سكاي نيوز
 
 
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