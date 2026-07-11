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ترامب يهدد بـ"إبادة" إيران إذا تم اغتياله

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
السبت، 11-07-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك.اضافة اعلان


وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، أن هناك "1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران، تليها فورًا آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة".

وأضاف: "أعطيت الأوامر، والجيش الأميركي مستعد وراغب وقادر، لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل".
 
 


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