ترامب يهدد بـ"محو" جزيرة خرج إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران "بسرعة"

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال": "تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران. لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب - وهو ما يُرجح حدوثه - وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم +إقامتنا+ الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!)".
واندلعت حرب إيران في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدداً من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب بارتفاع أسعار الطاقة.
وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في الجنوب.
أخبار متعلقة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستفرض سيطرتها على هرمز عاجلا أم آجلا
إصابات جراء سقوط شظايا صاروخ في ميناء حيفا ومنشآت "بزان" لتكرير النفط
إيران.. إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق"
أستراليا تخفض الضريبة على الوقود إلى النصف لمواجهة ارتفاع الأسعار
الصحة الإسرائيلية: أكثر من 6 آلاف مصاب منذ بدء الحرب
تصعيد جديد .. واشنطن تدرس السيطرة على مركز نفطي إيراني
الطاقة الذرية: خروج مجمّع للماء الثقيل عن الخدمة في إيران إثر ضربات إسرائيلية
هجوم إيراني يدخل مئات آلاف الإسرائيليين الملاجئ