ترامب يواصل دعوات الانضمام لمجلس السلام

الوكيل الإخباري- واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، توجيه الدعوات لدول عدة للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، في إطار مساعٍ أعلن عنها البيت الأبيض لدفع جهود التهدئة وبلورة مسار سياسي يعالج الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع. اضافة اعلان





وبدأ ترامب مؤخراً تشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه.



الأردن



قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، إن جلالة الملك عبدالله الثاني تلقّى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام لمجلس السلام، وإنه يجري حالياً دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن المملكة تثمّن الدور القيادي للرئيس ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الخطة الشاملة للسلام والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.



المغرب



قبل جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" كـ "عضو مؤسس"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية المغربية.



وأضافت الوزارة أن الملك المغربي "أشاد بالتزام ورؤية الرئيس ترامب للنهوض بالسلام، وأعلن الرد بالإيجاب على الدعوة"، مشيرة إلى أن المملكة ستعمل على المصادقة على الميثاق التأسيسي للمجلس.



الصين



أعلنت الصين الثلاثاء أنها تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، في مؤتمر صحافي: "تلقى الجانب الصيني دعوة من الجانب الأميركي"، من غير أن يوضح ما إذا كانت بكين ستقبل الدعوة أم سترفضها.



روسيا



أكد الرئيس ترامب الاثنين أنه وجّه دعوة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، الذي يعمل على إنشائه لحل النزاعات العالمية. وقال ترامب: "نعم، لقد دُعي".



اليابان



أعلنت الخارجية اليابانية عن تلقي رئيسة الوزراء دعوة للانضمام إلى مجلس السلام الذي يشكله ترامب لغزة.



ويُذكر أن البيت الأبيض أوضح أن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب سيتناول قضايا مثل "تعزيز القدرات الإدارية والعلاقات الإقليمية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والتمويل واسع النطاق وتحريك رؤوس الأموال" لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ عامين.



وسيُشرف المجلس على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة بإدارة القطاع مؤقتاً، والتي تهدف إلى "الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة".



مصر



قال وزير الخارجية المصري، السبت، إن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى ما يُطلق عليه "مجلس السلام" لغزة.



تركيا



أعلنت الرئاسة التركية، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان يدعوه فيها للانضمام إلى "مجلس السلام"، المكلف بالإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة حيث أُعلن وقف هش لإطلاق النار منذ أكتوبر الماضي.



الأرجنتين



أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تلقيه دعوة من ترامب للانضمام كعضو مؤسس إلى مجلس السلام بشأن غزة، مشيراً إلى أن المشاركة ستكون "شرفاً له".



كندا



تلقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعوة من الرئيس الأميركي للانضمام إلى مجلس السلام للإشراف على إدارة غزة بعد الحرب، وأكد أحد كبار مستشاريه أن كارني يعتزم قبول الدعوة.

