ترامب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو

وأشار ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت منه تأجيل فرض الرسوم، الذي كان متوقعا اعتبارا من 1 يونيو.
وأضاف ترامب: "وافقت على التأجيل حتى 9 يوليو عام 2025"، مشيرا إلى أن فون دير لاين أكدت له أن المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن ستبدأ قريبا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على الاتصال الهاتفي إن فون دير لاين أعربت عن رغبتها في "البدء بالمناقشات الجدية".
وكان ترامب قد أعلن عن صعوبة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأنه أوصى بفرض الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو المقبل.
واعتبر ترامب أن عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يبلغ 250 مليار دولار.
-
أخبار متعلقة
-
بدون مشتبهين حتى الآن .. لغز إطلاق النار في ساوث كارولينا يتواصل
-
خبير: ترامب "غسل يديه" من الملف الأوكراني ويغير أولويات أجندته السياسية
-
ترامب غاضب من بوتين ويحذّر زيلينسكي: كفى تصريحات
-
وزارة الداخلية السورية تعيّن قادة لأجهزة الأمن في 12 محافظة
-
روسيا وأوكرانيا تبادلتا 303 أسرى حرب من كل جانب
-
السعودية: غرامة قاسية بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة
-
موسكو: إتمام عملية تبادل الأسرى مع كييف بصيغة "ألف مقابل ألف"
-
"فاينانشال تايمز": جنود كييف محبطون ومنهارون معنويا