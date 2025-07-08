الثلاثاء 2025-07-08 08:32 ص
 

ترامب يوجّه بإرسال أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الثلاثاء، 08-07-2025 07:23 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البنتاغون أنه سيرسل أسلحة إلى أوكرانيا بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي أكّد أنها أسلحة "دفاعية في المقام الأول".اضافة اعلان


وجاء في بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية بأنها سترسل مزيدًا من "الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا بتوجيه من الرئيس ترامب، حسب ما أكّده الناطق الرسمي شون بارنيل.

وجاء في البيان المنشور على موقع وزارة الدفاع الأمريكية: "بتوجيه من الرئيس ترامب، تقوم الوزارة بإرسال أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا لتمكين الشعب الأوكراني من الدفاع عن نفسه، بينما نواصل العمل على إرساء سلام دائم ووقف أعمال القتل".

وأضاف البيان: "كان ترامب قد تعهّد سابقًا بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكّدًا أن التركيز سيكون بشكل رئيسي على المعدات الدفاعية".

يُذكر أنه في 2 يوليو الجاري، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الولايات المتحدة ستُعلّق عملية شحن الصواريخ الاعتراضية لأنظمة "باتريوت" الصاروخية الدفاعية، والذخائر العالية الدقة GMLRS، وصواريخ "هيلفاير" الموجّهة، ومنظومات "ستينغر" الصاروخية المحمولة، وعدد من الأسلحة الأخرى لأوكرانيا.

روسيا اليوم
 
 
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي ترامب يوجّه بإرسال أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا



 
 





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