ترامب يوقع قانونا مشددا لمكافحة مخدر الفنتانيل

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس دونالد ترامب قانونا يشدد العقوبات الجنائية المتعلقة بمخدر الفنتانيل، واصفا إياه بأنه "خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة" في أحدث جهوده لمواجهة الأزمة الصحية بسبب المخدر.



وقال ترامب خلال مراسم توقيع القانون أمس الأربعاء في البيت الأبيض بحضور ممثلين عن جماعات تعمل على مكافحة الوباء ومسؤولين إنفاذ قانون وأقارب ضحايا المخدر: "اليوم نوجه ضربة عادلة لتجار المخدرات ومروجيها والكارتلات الإجرامية".



ويصنف قانون "هالت فنتانيل" جميع المواد ذات الصلة بالفنتانيل بشكل دائم كمخدرات من الجدول الأول - التصنيف الأكثر تقييدا - بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة. وسيؤدي ذلك إلى ملاحقة قضائية وعقوبات جنائية مشددة لكل من "يحوز أو يستورد أو يوزع أو يصنع" مواد غير مشروعة مرتبطة بالفنتانيل، وفقا للبيت الأبيض.

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وأضاف ترامب: "سيواجه كل من يُضبط وهو يتاجر بهذه السموم غير المشروعة عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 10 سنوات. سنُبعد تجار المخدرات ومروجيها عن شوارعنا، ولن نهدأ حتى ننهي وباء جرعات المخدرات المميتة".



وتابع: "بدأ الوضع يتحسن قليلا، لكنه ما زال مروعا، وصعبا. سننهيه مرة واحدة وإلى الأبد".