ترامب يوقع قانونا مشددا لمكافحة مخدر الفنتانيل

وقال ترامب خلال مراسم توقيع القانون أمس الأربعاء في البيت الأبيض بحضور ممثلين عن جماعات تعمل على مكافحة الوباء ومسؤولين إنفاذ قانون وأقارب ضحايا المخدر: "اليوم نوجه ضربة عادلة لتجار المخدرات ومروجيها والكارتلات الإجرامية".
ويصنف قانون "هالت فنتانيل" جميع المواد ذات الصلة بالفنتانيل بشكل دائم كمخدرات من الجدول الأول - التصنيف الأكثر تقييدا - بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة. وسيؤدي ذلك إلى ملاحقة قضائية وعقوبات جنائية مشددة لكل من "يحوز أو يستورد أو يوزع أو يصنع" مواد غير مشروعة مرتبطة بالفنتانيل، وفقا للبيت الأبيض.
وأضاف ترامب: "سيواجه كل من يُضبط وهو يتاجر بهذه السموم غير المشروعة عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 10 سنوات. سنُبعد تجار المخدرات ومروجيها عن شوارعنا، ولن نهدأ حتى ننهي وباء جرعات المخدرات المميتة".
وتابع: "بدأ الوضع يتحسن قليلا، لكنه ما زال مروعا، وصعبا. سننهيه مرة واحدة وإلى الأبد".
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول أميركي: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا
-
إدارة الطيران الأمريكية تدرس توظيف أجانب كمراقبين جويين
-
4 عمليات حوثية ضد إسرائيل .. ومسيرات في سماء النقب
-
الجيش السوري يبدأ بالانسحاب من السويداء
-
تعليق الملاحة في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
-
سد النهضة يقترب من الامتلاء الكامل .. و"السد العالي" في حالة جاهزية
-
الخارجية الأميركية: اتفاق الأطراف في سوريا على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات
-
العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء