الثلاثاء 2026-06-02 11:39 ص

ترامب يوقع مرسوما لتعديل رسوم واردات الصلب والألمنيوم والنحاس

الثلاثاء، 02-06-2026 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد.اضافة اعلان


ويخفض الإعلان الرسوم على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، ومنها أنواع معينة من الآلات الزراعية ومعدات التدفئة وتكييف الهواء والتهوية السكنية إلى 15 من 25 بالمئة سابقا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن المرسوم يخضع المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، لرسوم جمركية 15 بالمئة "عند استيرادها من دول لديها اتفاقيات تجارة مؤهلة مع الولايات المتحدة".

ويؤهل المرسوم أيضا الشركات الأجنبية للحصول على رسوم 10 بالمئة إذا كانت "معداتها الرأسمالية تتضمن ما لا يقل عن 85 بالمئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب في الولايات المتحدة من حيث الوزن".

ويضيف المرسوم فئتين جديدتين من منتجات مشتقات الصلب والألمنيوم المستوردة التي ستخضع لرسوم 25 بالمئة، وهي رفوف الصلب وألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم.

وستصبح التعديلات سارية على البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش) يوم الثامن من يونيو حزيران.

وأفاد البيت الأبيض بأن هذه التغييرات ستستمر حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2027 "لتحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل التي ستعيد بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة".
 
 








