ترامب يوقع 4 أوامر تنفيذية.. ابرزها تقييد منح الجنسية الأمريكية وتعليق المساعدات

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد.



وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جداً... من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد."وفقا لما افاد موقع روسيا اليوم

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كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية مؤقتا لمدة 90 يوما، لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته.





ولم يتضح على الفور مقدار المساعدات التي ستتأثر بشكل مبدئي بهذا القرار، نظرا لأن تمويل العديد من البرامج قد تم تخصيصه مسبقا من قبل الكونغرس وهو ملزم بالصرف، إن لم يكن قد تم صرفه بالفعل.



وجاء في نص الأمر التنفيذي، وهو واحد من العديد من الأوامر التي وقعها ترامب في يومه الأول بعد عودته إلى منصبه، أن "قطاع المساعدات الخارجية والبنية البيروقراطية المرتبطة به لا يتماشى مع المصالح الأمريكية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأمريكية".



وبوقت مسبق افاد ترامب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.



ويوم أمس وقع ترامب امر بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.



وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.

