ترامب يوقع 4 أوامر تنفيذية.. ابرزها تقييد منح الجنسية الأمريكية وتعليق المساعدات

وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جداً... من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد."وفقا لما افاد موقع روسيا اليوم
وجاء في نص الأمر التنفيذي، وهو واحد من العديد من الأوامر التي وقعها ترامب في يومه الأول بعد عودته إلى منصبه، أن "قطاع المساعدات الخارجية والبنية البيروقراطية المرتبطة به لا يتماشى مع المصالح الأمريكية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأمريكية".
ويوم أمس وقع ترامب امر بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.
وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.
كما قال ترامب يوم امس الاثنين : "سأوقع اليوم عفوا عن المعتقلين في قضايا اقتحام الكونغرس".
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