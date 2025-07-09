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ترامب: 7 إعلانات متعلقة بالتجارة ستصدر صباح الأربعاء

ترامب
ترامب
 
الأربعاء، 09-07-2025 02:59 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إنه سيعلن عن أمور تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل صباح الأربعاء، بينما سُيعلن عن دول إضافية بعد الظهر.اضافة اعلان


وأضاف على موقع تروث سوشيال "سنعلن عن مسائل تتعلق بالتجارة مع سبع دول على الأقل صباح (الأربعاء)، على أن يتم الإعلان عن عدد إضافي من الدول بعد الظهر"، دون أن يحدد ما إذا كان سيعلن عن صفقات تجارية أو رسائل تخص الرسوم الجمركية.

ولفت ترامب أنه سيعلن الثلاثاء عن فرض رسوم جمركية 50 % على النحاس، على أمل تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من المعدن الضروري للسيارات الكهربائية والعتاد العسكري وشبكة الكهرباء والعديد من السلع الاستهلاكية.

قفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس الأمريكية بأكثر من 12% إلى مستوى قياسي مرتفع بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية المزمع فرضها، والتي جاءت في وقت أبكر مما توقعته الصناعة.

وأبلغ ترامب الصحفيين في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أنه يعتزم الإعلان عن الرسوم الجمركية على النحاس في وقت لاحق اليوم، لكنه لم يذكر متى ستدخل الرسوم حيز التنفيذ.

وقال ترامب "أعتقد أن الرسوم الجمركية على النحاس ستكون 50 %".
 
 
gnews

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