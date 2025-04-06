تركيا: إنقاذ 25 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل أنطاليا

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، أفادت قيادة خفر السواحل التركية في بيان، بأن طواقمها عثرت خلال عملية الإنقاذ على جثة مهاجر، مشيرة إلى أن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي انجرف في البحر بسبب عطل في المحرك.
وتشهد الحدود التركية البلغارية والتركية اليونانية بالإضافة إلى بعض الشواطئ التركية، تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.
بترا
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