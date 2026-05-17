تركيا .. العثور على 21 جنينا بشريا في حاوية نفايات بمقبرة

وذكرت صحيفة "خبر ترك" أن الحادث وقع في المقبرة الجديدة بالمدينة وأن مواطنين أتراك كانوا يزورون المقبرة عثروا على أجنة بشرية داخل برميل في حاوية كانوا قد ألقوا فيها نفاياتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلب البلاستيكية التي كانت تحتوي على الأجنة كانت تحمل ملصقات مستشفى "أورفا للتدريب والبحوث".
وبدأت فرق الشرطة التي تم إرسالها إلى المقبرة تحقيقا لمعرفة من أحضر الأجنة لدفنها ولماذا تم تركها جانبا.
واتخذت إجراءات أمنية في المنطقة لحماية الأجنة، التي يُعتقد أنها توفيت نتيجة الإجهاض. ونقلت الأجنة إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لفحصها. وقد باشرت الشرطة تحقيقا شاملا في الحادث.
وأعلنت ولاية أورفا أن فرقا مختصة أجرت التحقيقات اللازمة بشأن الأجنة التي عثر عليها في المقبرة، وأحالت القضية إلى السلطات القضائية لتوضيح ملابساتها وتحديد المسؤول عنها.
