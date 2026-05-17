الأحد 2026-05-17 12:07 م

تركيا .. العثور على 21 جنينا بشريا في حاوية نفايات بمقبرة

تركيا .. العثور على 21 جنينا بشريا في حاوية نفايات بمقبرة
تركيا .. العثور على 21 جنينا بشريا في حاوية نفايات بمقبرة
 
الأحد، 17-05-2026 10:59 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام تركية بالعثور على برميل بلاستيكي يحتوي على 21 جنينا بشريا في مقبرة بولاية أورفا التركية.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "خبر ترك" أن الحادث وقع في المقبرة الجديدة بالمدينة وأن مواطنين أتراك كانوا يزورون المقبرة عثروا على أجنة بشرية داخل برميل في حاوية كانوا قد ألقوا فيها نفاياتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلب البلاستيكية التي كانت تحتوي على الأجنة كانت تحمل ملصقات مستشفى "أورفا للتدريب والبحوث".

وبدأت فرق الشرطة التي تم إرسالها إلى المقبرة تحقيقا لمعرفة من أحضر الأجنة لدفنها ولماذا تم تركها جانبا.

واتخذت إجراءات أمنية في المنطقة لحماية الأجنة، التي يُعتقد أنها توفيت نتيجة الإجهاض. ونقلت الأجنة إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لفحصها. وقد باشرت الشرطة تحقيقا شاملا في الحادث.

وأعلنت ولاية أورفا أن فرقا مختصة أجرت التحقيقات اللازمة بشأن الأجنة التي عثر عليها في المقبرة، وأحالت القضية إلى السلطات القضائية لتوضيح ملابساتها وتحديد المسؤول عنها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صورة جوية لحديقة النشامى في مرج الحمام

أخبار محلية شفا بدران على موعد مع ممشى جديد وحديقة للتنزه

7ه6

فيديو منوع أطعمة مفيدة للكلى

غن

فيديو منوع جو حطاب يعلن أنه سيسافر إلى أمريكا لتغطية مشاركة المنتخب الأردني في كأس العالم 2026

لصحة أفضل.. إليكم المدة المثالية للنوم

طب وصحة لصحة أفضل.. إليكم المدة المثالية للنوم

غع

فيديو الوكيل هذا ما فعله والد نزار الرشدان مع الاعلامي خالد جاسم خلال زيارته للأردن

ا

أخبار محلية هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب

بلا

فيديو الوكيل الأردن يفاجئ خالد جاسم في زيارته الأخيرة… تفاصيل لم يتوقعها

اتفاقية لتشغيل الأنظمة الذكية لـ (376) حافلة تخدم 6 جامعات رسمية

أخبار محلية اتفاقية لتشغيل الأنظمة الذكية لـ (376) حافلة تخدم 6 جامعات رسمية



 
 






الأكثر مشاهدة

 