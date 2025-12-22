تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026

وأوضح فيدان، في مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أن المناقشات ركّزت على العقبات التي تحول دون انتقال الاتفاق إلى مرحلته التالية.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية تركية أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالين التقى مع رئيس حركة (حماس) وكبير مفاوضيها خليل الحية، وناقشا الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قالين التقى بوفد حماس في إسطنبول في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لمنع ما وصفوها بانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.
وأضافت، دون الخوض في التفاصيل، أنهما بحثا أيضًا الإجراءات اللازمة لحل القضايا العالقة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
