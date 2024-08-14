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تركيا تعتزم إدخال نظام بصمات الأصابع للأجانب على الحدود

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 14-08-2024 01:15 م

الوكيل الإخباري-   تخطط السلطات التركية لأخذ بصمات الأصابع للأجانب الوافدين إلى البلاد، حسبما نقلت صحيفة "صباح" عن وزير الداخلية علي يرلي كايا اليوم الأربعاء.

 

وقال ايرلي كايا: "عند دخول تركيا، كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا، سيتم أخذ بصمات الأصابع"، دون أن يحدد موعدا لتطبيق هذا المشروع.

كما أعلن الوزير التركي عن اعتماد بطاقات هوية تحتوى على رقاقة إلكترونية للأشخاص الذين حصلوا على وضع "الحماية المؤقتة" في البلاد، ما سيخص المواطنين السوريين المقيمين في تركيا بالدرجة الأولى.

وأشار يرلي كايا إلى أنه من المستحيل تزوير مثل هذه البطاقات وقد بدأ إنتاجها بالفعل.

وحسب وزارة الداخلية التركية، فإن هناك نحو 4.4 مليون أجنبي في البلاد، منهم 3.1 مليون مواطن سوري.

 

روسيا اليوم

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