تركيا تعتزم إدخال نظام بصمات الأصابع للأجانب على الحدود

كما أعلن الوزير التركي عن اعتماد بطاقات هوية تحتوى على رقاقة إلكترونية للأشخاص الذين حصلوا على وضع "الحماية المؤقتة" في البلاد، ما سيخص المواطنين السوريين المقيمين في تركيا بالدرجة الأولى.
وأشار يرلي كايا إلى أنه من المستحيل تزوير مثل هذه البطاقات وقد بدأ إنتاجها بالفعل.
وحسب وزارة الداخلية التركية، فإن هناك نحو 4.4 مليون أجنبي في البلاد، منهم 3.1 مليون مواطن سوري.
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