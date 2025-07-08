تركيا.. صدور مذكرة باعتقال رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول

وفتحت السلطات التركية تحقيقاً في "مزاعم تزوير" في انتخابات حزب الشعب الجمهوري في ولاية إسطنبول.
وذكر أنه في إطار التحقيق، كُلّفت فرق وحدة الجرائم المالية التابعة لشرطة ولاية إسطنبول بأخذ إفادات من بعض المشتبه بهم، بمن فيهم رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك.
وأصدر مكتب المدعي العام في مدينة إسطنبول بياناً رسمياً بشأن هذه القضية، جاء فيه: "في إطار التحقيق رقم 2025/53885، الذي يُجريه مكتب المدعي العام لدينا، بشأن التقارير التي تضمّنت 'مزاعم احتيال' مقابل فوائد في انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، والتي عُقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي قُدّمت إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، وشملت رئيس حزب الشعب الجمهوري في محافظة إسطنبول، أوزغور تشيليك، صدرت التعليمات اللازمة إلى فرق إدارة الجرائم المالية التابعة لشرطة إسطنبول لأخذ إفادات المشتبه بهم بتاريخ 8/7/2025، ولا يزال التحقيق جارياً في هذا الإطار... وسيتم تقديم معلومات إضافية بشأن التطورات حول هذه القضية".
روسيا اليوم
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