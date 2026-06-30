تركيا .. فرق الإطفاء تسيطر على حرائق بورصة وجنق قلعة

وأفادت وكالة الأناضول بأن فرق الإطفاء تمكنت، مساء الاثنين، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة غابات بقضاء عثمان غازي التابع لولاية بورصة.
وأوضحت أن عمليات الإخماد شاركت فيها 3 مروحيات، و10 شاحنات إطفاء، و13 مركبة، إضافة إلى 79 عنصرًا.
وأشارت إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية داخل إحدى الحظائر في المنطقة جراء الحريق.
وفي ولاية جنق قلعة، تمكنت فرق الإطفاء بمساندة سكان المنطقة، من السيطرة على حرائق اندلعت في عدد من القرى.
وفي السياق، أعلنت ولاية جنق قلعة بدء الإجراءات القانونية بحق مشغل آلة كبس القش، للاشتباه في تسببه باندلاع الحريق.
وأوضحت الولاية في بيان، أن الحريق ألحق أضرارا بنحو 2.5 فدان من الغابات و60 فدانا من الأراضي الزراعية.
وأضافت أن الحرائق تمت السيطرة عليها بفضل التدخين الجوي والبري.
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