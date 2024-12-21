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تركيا.. فقدان شخصين جراء انهيار ثلجي بمنتجع للتزلج

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 21-12-2024 12:28 م

الوكيل الإخباري-  أفادت وكالة IHA بفقدان شخصين جراء انهيار ثلجي وقع اليوم السبت في منتجع بالاندوكن للتزلج بولاية أرضروم التركية.

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وكتبت الوكالة: "حدث انهيار ثلجي في منتجع بالاندوكن للتزلج وتم إنقاذ 3 أشخاص، فيما بقي شخصان تحت الثلوج".


وأضافت أن الانهيار أتى على رياضيين من الفريق الوطني للجودو كانوا يتسلقون الجبل.

 

RT

 
gnews

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