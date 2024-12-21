تركيا.. فقدان شخصين جراء انهيار ثلجي بمنتجع للتزلج

وكتبت الوكالة: "حدث انهيار ثلجي في منتجع بالاندوكن للتزلج وتم إنقاذ 3 أشخاص، فيما بقي شخصان تحت الثلوج".
وأضافت أن الانهيار أتى على رياضيين من الفريق الوطني للجودو كانوا يتسلقون الجبل.
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