تركيا.. فقدان شخصين جراء انهيار ثلجي بمنتجع للتزلج

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة IHA بفقدان شخصين جراء انهيار ثلجي وقع اليوم السبت في منتجع بالاندوكن للتزلج بولاية أرضروم التركية.

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وكتبت الوكالة: "حدث انهيار ثلجي في منتجع بالاندوكن للتزلج وتم إنقاذ 3 أشخاص، فيما بقي شخصان تحت الثلوج".



وأضافت أن الانهيار أتى على رياضيين من الفريق الوطني للجودو كانوا يتسلقون الجبل.