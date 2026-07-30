تركيا .. 3.5 ألف رجل إطفاء وأكثر من 70 طائرة يكافحون حرائق الغابات

10:48 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الطوارئ التركية أن أكثر من 3.5 ألف رجل إطفاء و23 طائرة و54 مروحية يكافحون حرائق الغابات في 10 مناطق بالبلاد. اضافة اعلان





وجاء في بيان الإدارة على منصة "إكس": "في إطار مكافحة حرائق الغابات، تم تسخير 3.514 موظفا و23 طائرة و54 مروحية و1.035 وحدة من المعدات البرية".



ووفقا لمعلوماتها، فتم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل حرائق غابات في محافظات أنطاليا وجنق قلعة ومانيسا وبورصة وموغلا وباليكسير وإزمير وكوتاهية وأيدين.



وفي الوقت الحالي، يستمر إطفاء الحرائق في مناطق آيفاجيك ومركز محافظة جنق قلعة، وكوملوجة وكاش وألانيا في أنطاليا، وألاشهر في مانيسا، وغيمليك في بورصة، ودومانيش في كوتاهية، وإدريميت وغوميش في باليكسير، وكذلك سيديكيمير في محافظة موغلا.



ونقلت وكالة "نوفوستي" أمس الأربعاء عن بلدية أنطاليا أن النيران لم تمس الفنادق السياحية التي يفضلها السياح الروس لقضاء عطلاتهم.







