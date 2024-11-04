تركيب سياج فولاذي حول البيت الأبيض والكابيتول

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الخدمة السرية أقامت سياجا معدنيا يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول ومجمع وزارة الخزانة ومقر إقامة نائب الرئيس، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس في المرصد البحري الأمريكي.
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