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تركيب سياج فولاذي حول البيت الأبيض والكابيتول

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الإثنين، 04-11-2024 06:17 م
الوكيل الإخباري-   أقامت السلطات الأمنية الأمريكية سياجا أمنيا جديدا حول البيت الأبيض في واشنطن، في الوقت الذي تستعد فيه عاصمة البلاد لاضطرابات محتملة في يوم الانتخابات وبعده.اضافة اعلان


وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الخدمة السرية أقامت سياجا معدنيا يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام حول البيت الأبيض ومبنى الكابيتول ومجمع وزارة الخزانة ومقر إقامة نائب الرئيس، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس في المرصد البحري الأمريكي.
 
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