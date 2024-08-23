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ترمب ينهي مقابلة بشكل مفاجئ

دونالد ترامب
دونالد ترمب
الجمعة، 23-08-2024 05:07 م
الوكيل الإخباري-   أنهى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترمب بصورة مفاجئة مقابلة تلفزيونية كان يجريها في ولاية أريزونا لدواع أمنية.اضافة اعلان


وخلال إجرائه مقابلة مع مراسلة قناة NewsNation والتي كانت تسأله عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم 13 يوليو الفائت، قطع ترمب المقابلة بصورة مفاجئة قائلا: "... هل يمكنني أن أقول لك شيئا.. وقوفنا هنا والتحدث يشكل خطرا علينا. لذا دعينا لا نطيل الحديث. (فريقي الأمني) لا يريدني أن أقف هنا، كما أنه لا يريد أن تقفي هنا أيضا".
gnews

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