ترمب ينهي مقابلة بشكل مفاجئ

وخلال إجرائه مقابلة مع مراسلة قناة NewsNation والتي كانت تسأله عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم 13 يوليو الفائت، قطع ترمب المقابلة بصورة مفاجئة قائلا: "... هل يمكنني أن أقول لك شيئا.. وقوفنا هنا والتحدث يشكل خطرا علينا. لذا دعينا لا نطيل الحديث. (فريقي الأمني) لا يريدني أن أقف هنا، كما أنه لا يريد أن تقفي هنا أيضا".
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