تزامناً مع الرد على ايران.. اسرائيل تستهدف دمشق

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".
وأضاف أن الهجوم استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.
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