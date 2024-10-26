تزامناً مع الرد على ايران.. اسرائيل تستهدف دمشق

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فجر السبت، بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".



وأضاف أن الهجوم استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.