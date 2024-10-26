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تزامناً مع الرد على ايران.. اسرائيل تستهدف دمشق

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 06:17 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فجر السبت، بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان".


وأضاف أن الهجوم استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

 

وعل سياق منفصل ، كانت قد اعلنت اسرائيل فجر السبت تنفيذ سلسلة من الغارات ضمن ردها على ايران 

 
gnews

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