تسجيل ثمانية زلازل في كامتشاتكا خلال ساعة واحدة

الوكيل الإخباري- أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عبر قناته على تيلغرام، بأنه تم تسجيل ثمانية زلازل متتالية قبالة سواحل كامتشاتكا في ساعة واحدة.

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