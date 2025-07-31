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تسجيل ثمانية زلازل في كامتشاتكا خلال ساعة واحدة

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مقياس ريختر
 
الخميس، 31-07-2025 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عبر قناته على تيلغرام، بأنه تم تسجيل ثمانية زلازل متتالية قبالة سواحل كامتشاتكا في ساعة واحدة.

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ويوم أمس، أفاد نفس الفرع، عبر قناته على تيلغرام، بأن شبه جزيرة كامتشاتكا تعرضت في صباح ذلك اليوم لهزات أرضية بلغت قوتها 8.7 درجة.

ووفقا للفرع، كان زلزال الأمس، أقوى زلزال عرفته منطقة كامتشاتكا منذ عام 1952.

 
 
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